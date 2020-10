Covid-19: nel carcere di Terni positivi 55 dei 514 detenuti

Allestita una sezione Covid: bloccate visite ai detenuti

All’interno del carcere è stata già allestita una sezione Covid, che verrà estesa qualora il bilancio dei positivi si dovesse aggravare e sono state temporaneamente bloccate tutte le attività con personale esterno e le visite ai detenuti.

La situazione nel carcere di Terni è costantemente monitorata dall'Usl Umbria 2.

150 detenuti positivi nelle carceri italiane

Secondo le stime rese pubbliche dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale, in Italia sono attualmente circa 150 i detenuti positivi al Covid-19 (su un totale di 54.815 persone) e 200 i contagiati tra gli addetti al personale delle carceri.

I numeri segnalano “un'incidenza lievemente maggiore di quella del maggio scorso", anche se rispetto a quel periodo, "il numero di coloro che presentano sintomi è molto minore". “Non solo, i dispositivi di protezione non rappresentano come allora un'ipotesi teorica e le stesse procedure messe in atto rendono meno probabile il possibile contagio”, precisa il Garante nazionale delle persone private della libertà personale in una nota.

"Certamente, all'interno, come all'esterno, la velocità di crescita dei contagi desta preoccupazione, in particolare laddove si individuano dei cluster con un numero di persone positive innalzatosi velocemente - aggiunge il Garante - Ma, nel caso della popolazione detenuta, si tratta essenzialmente di due o al più tre situazioni - un paio in Lombardia e una in Umbria - mentre negli altri casi si è di fronte a piccoli numeri diffusi in più Istituti, rispetto ai quali è possibile, quindi, mettere in atto una gestione adeguata". Resta comunque "ineludibile il tema della predisposizione di spazi di effettivo ricovero interno, che si spera non siano necessari, ma che sarebbe errato non prevedere”.