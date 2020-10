Covid, le mascherine bloccano il virus almeno in parte: lo studio

Lo ha dimostrato un team di ricercatori dell’Università di Tokyo, in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “mSphere”, attraverso una serie di simulazioni. "C'è un effetto sinergico quando sia chi emette il virus sia chi lo riceve indossa la mascherina”, hanno spiegato gli autori, secondo cui è “difficile bloccare completamente il virus, ma non è noto se la piccola quantità di virus che è in grado di passare possa poi provocare un’infezione"

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Tokyo è riuscito a dimostrare che le mascherine, anche quelle di cotone, sarebbero in grado di bloccare almeno in parte le particelle di coronavirus disperse nell'aria, anche quando non si mantiene la distanza di sicurezza. E lo stesso è stato possibile indicare per le mascherine professionali che hanno sì una capacità protettiva, ma non totale. “Abbiamo scoperto che le mascherine di cotone, quelle chirurgiche e le N95 hanno tutte un effetto protettivo rispetto alla trasmissione di aerosol infettivo di Sars-CoV-2 e che l'efficienza protettiva è maggiore quando la mascherina è indossate da chi può diffondere di virus”, hanno scritto i ricercatori nella premessa del loro studio, pubblicato sulla rivista scientifica “mSphere”. “È importante sottolineare che le mascherine mediche (quelle chirurgiche e anche le N95) non sono state in grado di bloccare completamente la trasmissione di goccioline di virus anche se completamente sigillate”, hanno poi specificato gli esperti. La ricerca, segnalata anche in un articolo del Japan Times, ha stabilito inoltre che esiste “un effetto sinergico quando sia chi emette il virus sia chi lo riceve indossa la mascherina”, hanno spiegato gli autori. “I risultati indicano che è difficile bloccare completamente il virus anche se si indossa una mascherina N95, ma non è noto se la piccola quantità di virus che è in grado di passare possa poi provocare un'infezione".

