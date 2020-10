Inquinamento atmosferico, nel 2019 morti 476.000 neonati nel mondo

Il Global Burden of Disease (GBD) è un importante studio mondiale, coordinato dagli esperti dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Si tratta di una potente risorsa per comprendere le mutevoli sfide sanitarie che devono affrontare le persone in tutto il mondo nel 21esimo secolo. Viene definito lo studio epidemiologico osservazionale più completo mai prodotto fino ad oggi e la versione 2019 è stata pubblicata, di recente, sulla celebre rivista scientifica “ The Lancet ”. Gli esperti, tra cui anche i ricercatori dell'Health Effects Institute con sede negli Stati Uniti, hanno potuto sottolineare, ad esempio, come l'inquinamento atmosferico abbia ucciso 476.000 neonati nel 2019, soprattutto in aree del mondo come l’India e l'Africa sub-sahariana, le più colpite da questo fenomeno.

Il focus sull’India e l’Africa sub-sahariana

Nello studio globale, definito “uno strumento importante per informare medici, ricercatori e responsabili politici, per promuovere la responsabilità e migliorare la vita in tutto il mondo”, è dunque emerso come quasi i due terzi delle morti derivino da fumi nocivi dei combustibili da cucina. In particolare, è stato possibile stimare che più di 116.000 bambini indiani sono morti a causa dell'inquinamento atmosferico nel primo mese di vita e 236.000 nell'Africa sub-sahariana, anche in base ai dati relativi al documento “State of Global Air 2020”. Prodotto con il contributo di oltre 5.000 esperti provenienti da 152 paesi nel mondo, GBD 2019 ha potuto mettere in relazione diversi fattori, prima di ottenere questi numeri. Ad esempio, confrontando un numero crescente di prove che collegano l'esposizione delle madri durante la gravidanza all'inquinamento atmosferico, con l'aumento del rischio che i loro bambini nascano troppo piccoli o troppo presto. Tali condizioni sono associate a gravi complicazioni e rappresentano la stragrande maggioranza dei decessi neonatali sia in India sia nell’Africa Sub-Sahariana.

Il numero di morti nel mondo per inquinamento

In totale il rapporto, che come spiegano gli esperti fornisce uno strumento utile per comprendere le cause di morte nel mondo legata a centinaia di malattie e fattori di rischio, in modo che i sistemi sanitari possano essere migliorati e le disparità di trattamento possano essere eliminate, ha potuto evidenziare come l'inquinamento atmosferico abbia contribuito alla morte di 6,7 milioni di persone in tutto il mondo nel 2019, rendendolo così la quarta causa di morte dietro l'ipertensione, l'uso di tabacco e i problemi legati a una scorretta alimentazione.