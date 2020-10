Covid, anestesisti: al Sud terapie intensive a rischio in un mese

L’incremento dei casi di coronavirus in Italia (segui la DIRETTA di Sky TG24) desta non poche preoccupazioni tra gli anestesisti. In particolare, i timori più grandi sono per le regioni del Centro-Sud, dove c’è il rischio che nelle prossime settimane i posti disponibili in terapia intensiva diventino sempre più limitati. “Se l’andamento dei casi di infezione da Sars-CoV-2 continuerà con i ritmi e i numeri attuali, e senza ulteriori misure di contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al Centro-Sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili”, spiega Alessandro Vergallo, il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). “Siamo molto preoccupati per le Regioni meridionali, dove rileviamo una maggiore impreparazione a far fronte a un eventuale peggioramento della situazione”, sottolinea l’esperto.