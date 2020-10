Vaccino antinfluenzale, i medici: carenza di dosi in alcune regioni

Pochi vaccini con 16 milioni di cronici

approfondimento

Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg, sostiene che i vaccini contro l'influenza disponibili siano pochi "considerando che abbiamo 16 milioni di cronici, a cui si aggiungono i bambini, gli aventi diritto, la polizia, gli insegnanti, gli allevatori, senza contare i 'normali' cittadini”. “Visto che arriveranno 17 milioni di dosi in tutto – ha rimarcato - mi pare chiaro che ci sarà una carenza, nemmeno i soggetti a rischio riusciranno a vaccinarsi tutti". “Inoltre – ha fatto notare nel corso del congresso - c'è stata iniquità nell'accesso" alle dosi.

Disparità tra regioni ed effetto paura

“Dovremmo aggiungere all'articolo 32 che il diritto alla salute è anche 'regionale'” dice Silvestro Scotti in riferimento al fatto che le regioni si sono mosse in ordine sparso. “Non c'e' un meccanismo di solidarietà successivo alle gare regionali – spiega il segretario nazionale della federazione dei medici di famiglia - per cui si arriva al caso della Lombardia che ha difficoltà nell'acquisire le dosi necessarie. Con il risultato che un over 60 nel Lazio probabilmente riuscirà a vaccinarsi, mentre in Lombardia rischia di non riuscire". Hanno problemi, riferisce Scotti, "anche Molise e Basilicata”. “E' vero – va avanti - che le dosi rispetto all'anno scorso sono aumentate, ma non si calcola l'effetto paura. Se c'è paura tutti vorranno vaccinarsi, e ci sarà inevitabilmente carenza soprattutto in alcune aree". “D'altra parte - conclude Scotti - già a febbraio l'Oms ha diffuso la composizione dei vaccini per quest'anno, e la Germania ad esempio si è subito mossa per prenotare le dosi. In Italia invece facciamo la gara molto più tardi, sul mercato l'Italia è un po' tardiva". Quindi "le regioni che si sono mosse prima, Lazio e Puglia ad esempio, hanno acquisito 1,5 milioni di dosi in più, mentre altre sono in difficoltà”.