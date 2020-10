Barbie, studio dimostra che aiuta a sviluppare empatia e socialità

Gli studi

Negli ultimi 18 mesi, la dottoressa Sarah Gerson e i suoi colleghi del Centro di scienze per lo sviluppo umano dell'Università di Cardiff hanno usato la tecnologia del neuroimaging per ottenere le prime indicazioni sui vantaggi che il gioco con le bambole Barbie offre a livello cerebrale. Attraverso il monitoraggio dell'attività del cervello effettuato su 33 bambini tra i 4 e gli 8 anni che giocavano con una varietà di prodotti, è stato rilevato quanto il solco temporale superiore - ovvero una regione del cervello associata all'elaborazione delle informazioni sociali come l'empatia . si attivasse anche quando i bambini lo facevano da soli. I risultati erano gli stessi per maschi e femmine. I risultati dello studio sono stati pubblicati oggi sulla rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience con il titolo "Analisi dei benefici del gioco con le bambole attraverso la neuroscienza" e per comprenderne a pieno l'importanza Barbie ha commissionato in modo indipendente un sondaggio che ha interessato oltre 15 mila genitori di bambini in 22 paesi. In Italia i risultati hanno mostrato che il 57,80% dei genitori considera l'empatia una capacità relazionale fondamentale per i propri figli, ma solo il 17,20% ha dichiarato di sapere che il gioco con le bambole potesse aiutare a coltivarle. Allo stesso modo, il 30,80% dei genitori ha dichiarato che sarebbe più propenso a incoraggiare i propri figli a giocare con un giocattolo se avesse la certezza di questi benefici.