Coronavirus, Ricciardi: “Possibile peggioramento tra due settimane”

Per il consigliere del ministro della Salute, l’arrivo di raffreddori e influenze potrebbe aumentare la pressione sugli ospedali. Escluso un nuovo lockdown totale

Per Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, l’Italia, a differenza della Francia, non avrà bisogno di un nuovo lockdown totale. Nel corso di un’intervista alla Stampa, l’esperto ha però spiegato che tutto dipenderà dal comportamento degli italiani e che Lazio e Campania sono a rischio. “Servono due settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva. È stato importante riportare dieci milioni di persone alla normalità, che però va assicurata nel tempo”, ha affermato. “Tutte le città e le Regioni sono ripartite alla pari. In primavera Lombardia e Piemonte erano i territori più colpiti, mentre ora sono Lazio, Campania e Sardegna”.

Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Salute - ©Ansa

La situazione in Francia approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO “La Francia è in una situazione difficile e potrebbe arrivare presto a un lockdown totale. Bisogna tenere presente che i contagiati effettivi sono circa cinque volte quelli accertati, ma non è tanto il numero che conta quanto come questo preme sul sistema sanitario. In Francia le terapie intensive di Marsiglia e Nizza cominciano a spostare pazienti a Parigi e questo con i contagi crescenti non può che portare al lockdown”, ha spiegato Ricciardi. Parlando della situazione italiana, l’esperto ha dichiarato di ritenere improbabile un lockdown generale, ma anche ammesso che tutto dipenderà dai comportamenti degli italiani. “Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo, come in Lazio o in Campania”.