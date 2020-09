Rigetto del rene, scoperto meccanismo alla base della forma più comune

Il “rigetto anticorpo-mediato” è la forma di rigetto più comune in seguito al trapianto di un rene. Si verifica nel 70% dei casi e non esiste una terapia codificata per trattarlo. Nel corso di un nuovo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Clinical Journal of the American Society of Nephrology, un gruppo di ricercatori italiani ha scoperto che alla base di questo fenomeno c’è una sorta di reazione allergica all’organo sostituito, associata a un’aumentata produzione di interferone-alfa. Questa scoperta potrebbe aprire la strada a nuove terapie anti-rigetto con farmaci già in uso con altre indicazioni. La ricerca è stata coordinata da Giuseppe Grandaliano, Direttore della UOC di Nefrologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS in collaborazione con le Università di Bari, Foggia e Padova.

Il rigetto del rene trapiantato

Solo nel 2019 in Italia sono stati eseguiti 1799 trapianti di rene e la lista d’attesa contava 6573 pazienti. La percentuale di “fallimento” del trapianto di rene a 10 anni è di circa il 40%. In circa la metà dei casi, ciò dipende dal rigetto dell’organo trapiantato. Il rigetto anticorpo-mediato da solo rappresenta circa il 70% delle cause di perdita di funzione del rene trapiantato. Nessuno degli approcci terapeutici utilizzati finora per trattarlo ha avuto il successo sperato.