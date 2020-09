Mal d’auto: scoperto un nuovo metodo per ridurre la cinetosi

Migliorare le proprie capacità visuospazioli, tramite esercizi appositi, può essere utile per ridurre il mal d’auto.

A suggerirlo sono i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Warwick, che ha messo a punto un nuovo metodo utile per contrastare la cinetosi. Nello specifico, i ricercatori hanno dimostrato che eseguendo specifici esercizi visuospaziali il cervello può essere allenato per ridurre il mal d’auto. Effetto che potrebbe rivelarsi particolarmente utile con l’avvento dei veicoli a guida autonoma, che secondo gli autori aumenteranno la probabilità e la gravità dell'insorgenza della cinetosi per molti viaggiatori in auto.

Il nuovo metodo contro il mal d’auto

La cinetosi, comunemente chiamata mal d’auto, è uno stato di malessere molto diffuso, causato dall’ipersensibilità del centro dell'equilibrio posto all'interno dell'orecchio, che tende a presentarsi in tutte le situazioni di movimento passivo.

Chi ne soffre (una persona su tre), quando in viaggio sui mezzi di trasporto, può presentare uno o più sintomi, quali, pallore, sbadigli, sudorazione fredda, nausea e talvolta vomito.

Per ridurre la suscettibilità alla cinetosi, gli esperti hanno messo a punto un nuovo metodo, basato su esercizi visuospaziali, i cui effetti sono stati testati su un campione composto da 42 persone. Nel corso dello studio, descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Applied Ergonomics, ai partecipanti è stato chiesto di dedicare 15 minuti al giorno, per due settimane, all’esecuzione di varie attività di formazione visuospaziale con carta e penna. Al termine del follow-up, gli esperti tramite un test eseguito all’interno di un simulatore WMG 3xD, in grado di emulare quanto potrebbe accadere in un veicolo a guida autonoma, hanno valutato la cinetosi dei partecipanti, confrontando i risultati con quelli ottenuti dallo stesso test eseguito a inizio esperimento.