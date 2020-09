Padova, biopsia cerebrale eseguita grazie ad un braccio robotico

Un intervento all’avanguardia, in cui protagonista, oltre all’equipe di medici, è stato un braccio robotico . E’ stato eseguito presso il reparto di neurochirurgia dell'Azienda Ospedale Università di Padova su un uomo di 54 anni, a cui era stato diagnosticato un tumore cerebrale della dimensione di 3 centimetri di diametro, situato nell’area occipitale destra. Per portare a termine la delicata operazione, come detto, è stato utilizzato un sistema tecnologico che consiste nell'integrazione del neuro-navigatore con un braccio robotico , abile nell’allineare e posizionare autonomamente gli strumenti chirurgici, nel caso specifico la cannula che si utilizza per i prelievi bioptici.

Un intervento durato un’ora

Il team di sanitari, che come riporta il portale “Padova Oggi” è stato coordinato dal professor Andrea Landi, neurochirurgo e primo operatore dell’equipe chirurgica, ha avviato l’intervento per raggiungere la neoplasia del cervello, “che non sarebbe stata altrimenti accessibile per via chirurgica tradizionale”. I medici hanno eseguito un foro di accesso, della larghezza di pochi millimetri, nell’area della teca cranica in modo tale da poter raggiungere rapidamente il bersaglio. Quindi la biopsia è stata effettuata con successo e senza complicanze chirurgiche. L'operazione, che come hanno spiegato gli specialisti è stata ben tollerata dal paziente, è durata un'ora.

Le parole del governatore Zaia

"La tecnologia è la sanità del futuro. Per questo motivo in Veneto investiamo tanto sulle tecnologie più moderne. Complimenti ai neurochirurghi dell'Azienda Ospedaliera di Padova che hanno saputo metterle a frutto in un ambito tanto delicato come una biopsia cerebrale". Queste le parole, a commento dell’intervento d’avanguardia, del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. "L'intervento è durato poco, è stato meno invasivo che con le tecniche tradizionali e ha permesso di raccogliere il campione con una precisione ultra millimetrica. E' quello che il sistema sanitario veneto cerca per ogni paziente: risultati sempre migliori, cure sempre più accurate, la minor sofferenza possibile", ha poi aggiunto ancora Zaia.