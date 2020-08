Sanofi acquista il gruppo statunitense Principia Biopharma

La transazione è stata approvata all’unanimità dai Consigli di amministrazione delle due aziende. L’accordo è definitivo e prevede l’acquisizione da parte di Sanofi di tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari l’una in contanti, che rappresenta un valore azionario aggregato di circa 3,68 miliardi di dollari

Il gigante farmaceutico francese Sanofi ha annunciato l’acquisto del gruppo statunitense Principia Biopharma, specializzato nello sviluppo di trattamenti per malattie immuno-mediate, per 3,68 miliardi di dollari. La transazione è stata approvata all’unanimità dai Consigli di amministrazione delle due aziende. L’accordo è definitivo e prevede l’acquisizione da parte di Sanofi di tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari l’una in contanti, che rappresenta un valore azionario aggregato di circa 3,68 miliardi di dollari.

La collaborazione tra le due aziende

“Questa operazione consentirà di rafforzare le principali aree di ricerca e sviluppo nelle malattie autoimmuni e allergiche”, rende noto Sanofi. Nel 2017, l’azienda francese aveva collaborato con Principia Biopharma, ottenendo l’accesso a una licenza mondale esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione dell’inibitore BTK’168 nel trattamento della sclerosi multipla e di altre patologie del sistema nervoso centrale. L’offerta pubblica di acquisto dovrebbe iniziare verso la fine di agosto ed essere finalizzata nel corso del quarto trimestre del 2020. Sanofi prevede di finanziare questa transazione con la sua liquidità.