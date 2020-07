Coronavirus, The Lancet: 1/4 dei casi fuori Cina legati all’Italia

Secondo uno studio dell'americano Centers for Disease Control and Prevention, pubblicato sulla rinomata rivista scientifica “The Lancet”, nella cosiddetta fase pre-pandemica, in tre quarti dei Paesi colpiti fuori dalla Cina, i primi casi riguardavano persone che avevano viaggiato nel breve periodo. Il 27% di questi proveniva dall’Italia, il 22% dalla Cina, l’11% dall’Iran

Il Covid-19 ha impiegato 11 settimane per diffondersi in tutti i continenti e più di un quarto dei primi casi di coronavirus registrati fuori dalla Cina , dall'inizio della pandemia, sono legati all'Italia. Lo spiega un dettagliato studio dell'americano Centers for Disease Control and Prevention, pubblicato sulla rinomata rivista scientifica “ The Lancet ”, relativo proprio al periodo precedente all’11 marzo 2020, giorno in l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse che il Covid-19 faceva parte di una pandemia globale.

I dati emersi dallo studio

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

In particolare, nella cosiddetta fase pre-pandemica, quel periodo che va dal 31 dicembre 2019 al 10 marzo 2020, in tre quarti dei Paesi colpiti fuori dalla Cina, i primi casi riguardavano persone che avevano viaggiato nel breve periodo. Il 27% di questi proveniva dall’Italia, il 22% dalla Cina, l’11% dall’Iran. Al centro delle analisi dei ricercatori americani, i rapporti online dei vari Ministeri della Sanità e delle Agenzie Governative, che riportavano i bollettini quotidiani dei contagi da Covid-19, proprio nella fase pre-pandemica, quella cioè in cui ancora il virus non circolava in tutto il mondo. Il lavoro di ricerca, in sostanza, delinea ancora maggiormente i tasselli legati alla ricostruzione della storia della pandemia che non riguarda solo la Cina. L’analisi, nello specifico, ha identificato 32.459 casi in 99 Paesi e località fuori dalla Cina continentale. Nel dettaglio, è emerso come i viaggi nel nostro Paese sono collegati alla metà dei primi casi segnalati in Africa e a oltre un terzo di quelli identificati in Europa e nel continente americano. Secondo i ricercatori, i viaggi in alcuni Paesi potrebbero aver causato ulteriori focolai in tutto il mondo, proprio prima della dichiarazione dell’Oms che ha identificato il coronavirus come una protagonista di una pandemia.

I focolai in giro per il mondo

"I dati che abbiamo raccolto ci dicono che viaggi in pochi Paesi con un alto tasso di diffusione del virus SARS-CoV-2 hanno seminato focolai in giro per il mondo prima che il coronavirus fosse dichiarato pandemia", ha spiegato la dottoressa Fatimah Dawood, che ha co-diretto la ricerca. Lo studio, inoltre, ha anche analizzato le caratteristiche dei primissimi giorni di diffusione del virus e ha potuto individuare 101 focolai in 29 Paesi, sempre nel periodo precedente all'annuncio dell'Oms.