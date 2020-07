Covid-19, vaccino Australia: risultati "positivi" da primi test uomo

Mentre prosegue in tutto il mondo la corsa al vaccino contro il coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA), arrivano notizie incoraggianti dal candidato “antidoto” Covax 19 messo a punto dall’Università Flinders di Adelaide, in Australia. La sperimentazione clinica di fase 1 sull’uomo, condotta nel mese in corso su 40 volontari sani, si è conclusa “positivamente”. I risultati dei primi test sull’uomo (in via di pubblicazione), comunicati da Nikolai Petrovsky, direttore di Endocrinologia del Flinders Medical Centre, suggeriscono che il vaccino australiano Covax 19 sia sicuro e riesca a generare una risposta immunitaria. Come comunicato dall’esperto nessuno dei partecipanti ai test di fase 1 avrebbe riportato effetti collaterali significativi o febbre.

Al via ulteriori test

Secondo quanto riferito dal direttore di Endocrinologia del Flinders Medical Centre al quotidiano The Australian, i dati relativi alla sicurezza della sperimentazione di fase 1 sarebbero stati approvati dal comitato etico del Centro, che avrebbe autorizzato ulteriori test su volontari, tra cui anziani, bambini e pazienti con tumore.

"Abbiamo confermato che il vaccino Covax 19 può indurre risposte appropriate di anticorpi in soggetti umani", ha aggiunto Petrovsky, fondatore della ditta di biotecnologia Vaxine. "I dati preliminari sulla sicurezza mostrano che non vi sono significativi effetti collaterali sistemici in alcuno dei soggetti".