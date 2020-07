Coronavirus, ministero-Iss: “Bassa criticità, Rt nazionale sotto 1”

Dall’ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità emerge che in Italia si è verificata una leggera diminuzione nel numero di nuovi casi di coronavirus diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Iss, rispetto alla settimana di monitoraggio precedente. Tra il 6 e il 19 luglio il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) nel Paese è rimasto “a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 4.6 per 100000 abitanti”. L’indice di trasmissibilità nazionale (Rt) è stato di 0.95, “sebbene sia maggiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza maggiore. Questo indica che la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane”, si legge nel rapporto.

Rapporto: “Epidemia in Italia non è conclusa”

In alcune Regioni si sono verificati dei casi di infezioni importanti da un’altra Regione o da uno Stato estero. Iss e ministero della Salute segnalano in particolare la presenza di nuovi focolai attribuibili alla reimportazione dell'infezione e di alcune catene di trasmissione la cui origine è tutt’ora sconosciuta.

“Questo evidenzia come ancora l'epidemia in Italia di Covid-19 non sia conclusa”, precisa il rapporto, in cui la situazione epidemiologica viene definita “estremamente fluida".

Nello specifico, 9 Regioni italiane hanno registrato un aumento dei nuovi casi di coronavirus rispetto alla scorsa settimana. Crescita, che come ribadito dall'Iss e ministero della Salute, “non può essere attribuita unicamente a un aumento di casi importati”. Inoltre, in alcune di queste Regioni "il numero complessivo dei nuovi casi diagnosticati è molto basso (inferiore a 10 casi diagnosticati a settimana o con incidenza settimanale inferiore a 1/100.000)", e in nessuna "sono stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari e i focolai presenti sono prontamente identificati ed indagati".

Quanto alle stime Rt, "tendono a fluttuare in alcune Regioni/PPAA in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano, pertanto, negli ultimi 14 giorni stime superiori ad 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai. Persiste l'assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Seppur in diminuzione, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 e' ancora rilevante”, si legge nel report.