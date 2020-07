Coronavirus, Nature traccia l’identikit dei pazienti più a rischio

Uno studio di larga scala sul Covid-19 che arriva dalla Gran Bretagna indica quali sono le persone che hanno un tasso di rischio di mortalità più alto, una volta contratto il Coronavirus . La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nature si basa sui dati sanitari pseudonimizzati completi di 17 milioni di adulti in Inghilterra, tra i quali si sono registrati 10.926 decessi, dentro e fuori l’ospedale, collegati al virus. Queste informazioni sono state gestite con OpenSafely, una piattaforma di analisi sicura sviluppata da Ben Goldacre dell’Università di Oxford e Liam Smeeth del London School of Hygiene and Tropical Medicine .

Contano sesso, età, ma anche lo status sociale

I ricercatori inglesi hanno messo nero su bianco - in linea con gli studi precedenti - che gli uomini avevano una possibilità 1,59 volte maggiore di morire per il Covid-19 rispetto alle donne. Venti volte più alto il tasso di mortalità per le persone con età pari o superiore a 80 anni. Le analisi hanno evidenziato che le persone di colore e sud asiatiche avevano tra 1,68 e l’1,88 di probabilità di decesso in più rispetto ai bianchi. E in generale le persone più svantaggiate. Per questo, considerate le condizioni mediche pregresse dei dati di 17 milioni di pazienti adulti, si è potuto costatare che anche i fattori sociali sono determinanti e non solo quelli clinici.

Le patologie pregresse

Nello studio pubblicato su Nature tutte le condizioni mediche preesistenti sono state associate a un maggior rischio di morte correlata al Covid-19. Tra queste l’obesità (in particolare un BMI superiore a 40), diabete, asma grave e malattie respiratorie, cardiache, epatiche, neurologiche e autoimmuni croniche. In maniera minore, ma incidevano negativamente anche il fumo e l'ipertensione.