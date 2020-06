Coronavirus, Diasorin annuncia il lancio di un nuovo test sierologico

Noto come Liaison Sars-CoV-2 IgM, è basato sulla tecnologia di immunodiagnostica Clia per l'identificazione qualitativa degli anticorpi specifici IgM sviluppati in risposta a Sars-CoV-2

DiaSorin ha annunciato il lancio del suo nuovo test sierologico Liaison Sars-CoV-2 IgM, che ha ottenuto il marchio CE. Negli Stati Uniti è reso disponibile tramite la notifica di validazione presentata alla Food and Drug Administration (Fda), alla quale conseguirà la richiesta di certificazione all’uso di emergenza, come previsto dalla “Policy for Coronavirus Disease-2019 Tests During the Public Health Emergency (Revised)”.