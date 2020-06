Coronavirus, Ricciardi: “I viaggi in aereo devono essere evitati”

Durante la presentazione del rapporto Osservasalute 2019, Walter Ricciardi, il direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, ha parlato delle misure di prevenzione da seguire in estate per ridurre le probabilità di essere contagiati dal coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). “L’aereo in questo momento deve essere evitato, perché le mascherine chirurgiche non sono sufficienti in ambienti chiusi e quando le persone sono così vicine”. L’esperto ha sottolineato che anche durante la bella stagione è importante continuare a rispettare il distanziamento sociale e seguire una corretta igiene delle mani, con acqua e sapone (quando possibile) o con gel igienizzanti. “Se applicate entrambe, queste misure possono evitare quasi il 100% dei contagi”.