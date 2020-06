Scuola, ipotesi riapertura posticipata per elezioni. Miur smentisce

Indiscrezioni su un ritorno in classe dopo il 20 settembre per permettere lo svolgimento del voto delle amministrative e le successive operazioni di sanificazione degli istituti. Il ministero dell’Istruzione: “Tutte le ipotesi in circolazione attualmente sono infondate e premature. È in corso un confronto con le Regioni”

Scuola aperte dall’1 settembre, dal 10, dal 15 o addirittura dal 23 in caso di elezioni amministrative il 20. Non c’è ancora una data certa sul ritorno in classe degli studenti italiani, solo ipotesi e indiscrezioni. E il Miur interviene con una nota: “Tutte le ipotesi in circolazione attualmente sono infondate e premature”.

L’ipotesi del 23 settembre causa elezioni approfondimento Elezioni regionali 2020, dal Veneto alla Puglia: dove e quando si vota Le ipotesi di cui parla il ministero dell’Istruzione sono circolate su diversi organi di stampa. Una riguarda l’inizio l’1 settembre, per recuperare quanto perso durante l’emergenza coronavirus, ma sembra non piacere alle Regioni che propenderebbero per un rientro standard, tra il 10 e il 15 settembre. Ma quella che sta facendo più discutere è l’eventualità che le scuole ripartano il 23 settembre se dovesse essere confermata la data del 20 per le elezioni amministrative. Questo perché, a causa dei protocolli sanitari legati all’emergenza coronavirus, gli istituti usati come seggi dovrebbero chiudere diversi giorni prima del voto e riaprire alcuni giorni dopo per permettere le procedure di sanificazione.