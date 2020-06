L'organizzazione è stata fondata a Milano del medico Cesare Castiglioni il 15 giugno del 1864 con il nome di "Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e ai malati di guerra". In questi mesi di emergenza è stata in prima linea nella lotta al Coronavirus, attraverso un servizio di supporto alle fasce più deboli della popolazione

Il 15 giugno del 1864 nasceva a Milano la sezione italiana della Croce rossa, con il nome di "Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e ai malati di guerra". L'organizzazione, impegnata da oltre 150 anni al servizio della comunità, anche in questa fase di emergenza ha operato in prima linea nella lotta al Coronavirus, attraverso il supporto alle fasce più deboli della popolazione. Dalle origini dell'associazione a oggi, ripercorriamo la storia e i principi che hanno ispirato la Croce rossa italiana in occasione dell'anniversario della sua fondazione.



Per scoprire le radici della Croce Rossa italiana bisogna tornare al 24 giugno del 1859, quando a San Martino e Solferino infuria una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra di Indipendenza. Sul campo rimangono centomila tra morti, feriti e dispersi sui trecentomila soldati francesi, sardo-piemontesi e austriaci che si stanno fronteggiando. L'imprenditore svizzero Jean Henry Dunant, in Italia per un incontro d'affari con Napoleone III, racconterà quel terribile scontro nel libro "Un souvenir de Solférino" del 1862. L'imprenditore scriverà di come le conseguenze della battaglia siano state rese ancor più gravi a causa della totale assenza di sanità militare. Diventerà una sorta di manifesto fondativo della Croce Rossa. La nascita della Croce rossa italiana Dagli scritti di Dunant nasce l'idea di creare una squadra ad hoc, composta da infermieri addestrati e volontari, in grado di costituire lo zoccolo duro della sanità militare. La proposta si concretizzerà nel febbraio del 1863 a Ginevra con la fondazione del Comitato internazionale della Croce Rossa. Nel frattempo, già un anno prima dell'uscita del libro di Dunant, fin dall'aprile del 1861, il clinico italiano Ferdinando Palasciano aveva sostenuto l'idea della neutralità dei feriti, sottolineando la necessità di non mettere limiti ai servizi sanitari, gettando le basi per ciò che sarebbe accaduto tre anni più tardi. A Milano, infatti, a poco più di 130 chilometri da dove si era consumata una delle battaglie più cruente del XIX secolo, il 15 giugno 1864 nascerà il primo Comitato italiano della Croce Rossa su iniziativa del medico milanese Cesare Castiglioni.