“Contagi rari da asintomatici?”, l’Oms fa retromarcia

Maria Van Kerkhove, capo del team tecnico anti Covid-19 dell’agenzia dell’Onu, spiega di essere stata fraintesa. “Mi riferivo a un set limitato di dati, non alla situazione globale”

Nelle ultime ore hanno fatto discutere le dichiarazioni della funzionaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Maria Van Kerkhove sulla trasmissione di Covid-19 da parte delle persone asintomatiche. “È molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il virus”, ha affermato l’esperta ieri, lunedì 8 giugno, nel corso di un media briefing da Ginevra. Oggi Van Kerkhove è tornata sull’argomento, chiarendo che le sue parole sono state fraintese. "Stavo rispondendo a una domanda e non esprimendo una posizione dell'Oms. Ho usato la parola “molto rara” e c'è stato un fraintendimento perché è sembrato che dicessi che la trasmissione asintomatica è globalmente molto rara. Mentre mi riferivo a un set di dati limitati".

Il chiarimento di Van Kerkhove "È necessario fare una differenza tra quel che sappiamo, quel che non sappiamo e quel che stiamo ancora cercando di capire", ha spiegato Van Kerkhove, capo del team tecnico anti Covid-19 dell'Oms. "Sappiamo che di solito le persone infettate dal coronavirus Sars-CoV-2 sviluppano i sintomi, ma in una piccola parte dei casi ciò non avviene. Sappiamo anche che la maggior parte delle infezioni è provocata da pazienti sintomatici che contagiano altre persone attraverso le goccioline di saliva infette. Ma c'è una proporzione di persone che non sviluppa sintomi e non sappiamo ancora quante siano, potrebbero essere dal 6% al 41% della popolazione che si infetta, a seconda delle stime. Sappiamo che alcuni asintomatici possono trasmettere il virus, ma dobbiamo ancora chiarire qual è il loro numero. Ciò che ho detto ieri in conferenza stampa si riferiva a piccoli studi pubblicati".

La posizione di Pierluigi Lopalco Nelle ore precedenti al chiarimento di Van Kerkhove, alcuni studiosi italiani si sono detti in disaccordo con le sue dichiarazioni. Per esempio, Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all'università di Pisa e coordinatore della gestione dell'emergenza Covid in Puglia, ha dichiarato che “il coronavirus rimane per molto tempo nei portatori e catene di contagio subdole fatte da asintomatici si possono propagare in modo silente ed entrare negli ospedali”. L’epidemiologo ha portato l’esempio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma, dove negli ultimi giorni è stato identificato un nuovo cluster di contagi. Per Lopalco, ciò indica che è necessario garantire la scurezza all’interno degli ospedali e delle Rsa, dove il virus può diffondersi con maggiore facilità. “Se riusciamo a fare questo, una circolazione silente del virus nella popolazione non crea particolari danni al sistema sanitario. Perché se abbiamo un focolaio circoscritto come quello del San Raffaele, ce ne accorgiamo in tempo e il problema si risolve".