Coronavirus, verso accordo per 10 milioni di mascherine alle farmacie

L’intesa dovrebbe essere siglata nelle prossime ore dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l’Associazione Distributori di Farmaci (Adf). I dispositivi di protezione saranno venduti a 50 centesimi l’uno

Nelle prossime ore, il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l’Associazione Distributori di Farmaci (Adf) dovrebbero siglare un accordo per la distribuzione di altre 10 milioni di mascherine alle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi più Iva. Stando alle informazioni disponibili, l’intesa dovrebbe consentire ai farmacisti di acquistare i dispositivi di protezione individuale a 38-40 centesimi all’ingrosso, con un guadagno di circa 10 centesimi alla vendita per ognuno, raddoppiato rispetto ai mesi precedenti all’emergenza coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24).

L’obbligo di indossare la mascherina approfondimento Coronavirus Italia, le mascherine sono obbligatorie? Tutte le FAQ La mascherina è un dispositivo di protezione individuale fondamentale per affrontare la fase 2 dell’emergenza sanitaria. L’articolo 3 del dpcm stabilisce che “ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Intensificare la presenza delle mascherine nelle farmacie e fissare il loro prezzo a 50 centesimi più Iva è dunque essenziale per consentire a tutti i cittadini di rispettare la legge e tutelare la propria salute.