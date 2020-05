Coronavirus, Brusaferro: “Siamo ancora in fase epidemica”

Durante un’audizione in Commissione Affari Sociali della Camera, il presidente dell’Iss ha spiegato che il virus sta ancora circolando nel Paese e ha sottolineato l’importanza di adottare le misure di sicurezza necessarie per limitare i contagi

“Siamo ancora in fase epidemica. Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è positivo ed è il frutto delle misure prese e dei comportamenti degli italiani”, ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), in audizione in Commissione Affari Sociali della Camera. “Ciò non toglie che abbiamo nuovi casi e che la circolazione del virus sia presente nel Paese, e questo deve portarci ad adottare tutte le misure necessarie”, ha aggiunto.

L’immunità di gregge è ancora lontana Durante l’intervento, Brusaferro ha sottolineato l’importanza di sapere quante sono le persone immuni nella popolazione. “Oggi sappiamo che la percentuale è molto bassa, con delle variazioni tra Regioni, - ovviamente in Lombardia e in altre Regioni del Nord è più alta - ma globalmente siamo molto lontani dal 70-80%, che sono le soglie della cosiddetta immunità di gregge”. Il presidente dell’Iss ha aggiunto che quest’ultima potrà essere raggiunta solo quando sarà disponibile un vaccino. Soffermandosi sulla fase 2, Brusaferro ha spiegato che “sarà basata su tre gambe: la prima è il monitoraggio a livello nazionale e regionale per intercettare focolai, la seconda è garantire strutture per far fronte alle esigenze delle persone affette da Covid; la terza, infine, è l’accessibilità a tutti i servizi sanitari necessari a rispondere al bisogno di salute della popolazione che durante la fase 1 sono stati sospesi o limitati".