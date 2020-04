Coronavirus, l'Oms va verso una revisione sull'uso delle mascherine

"L'Oms sta riaprendo la discussione esaminando le nuove prove per vedere se dovrebbe esserci un cambiamento nel modo in cui consiglia l'uso delle mascherine", ha dichiarato alla Bbc David Heymann, ex direttore dell'Oms che nel 2003 contribuì a stabilire la risposta dell’organizzazione contro la Sars.

Finora, l’Organizzazione mondiale della Sanità era convinta che bastasse rispettare la distanza di un metro da una persona che tossisce o starnutisce e far indossare la mascherina agli individui malati o con sintomi per prevenire il contagio del nuovo coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Tuttavia, i risultati di un nuovo studio condotto negli Usa potrebbero mettere in discussione l’efficacia delle linee guida finora raccomandate dall’Oms.

I risultati del nuovo studio

La nuova ricerca condotta dai ricercatori del MIT suggerisce che le goccioline emesse con un colpo di tosse o uno starnuto potrebbero raggiungere rispettivamente fino a sei e otto metri di distanza. Per le microparticelle la distanza raggiunta sarebbe ancora maggiore. Per giungere a queste conclusioni gli esperti hanno utilizzato telecamere ad alta velocità e altri sensori per valutare con precisione cosa succede dopo una tosse o uno starnuto. Secondo Heymann, se quanto emerso dal nuovo studio verrà confermato, "è possibile che indossare una mascherina sia altrettanto efficace o più efficace della distanza" interpersonale”. Ulteriori possibili prove dell’inefficacia delle linee guida attuali arrivano da un lettera redatta da Harvey Fineberg, capo della commissione permanente sulle malattie infettive permanenti dell'Accademia di scienze americana, in cui l’esperto elenca una serie di studi che “indicano la possibilità di trasmissione del virus sia attraverso le goccioline che il respiro”. Tra le ricerche citate Fineberg fa riferimento ad uno studio dell’Università del Nebraska, condotto dal gruppo di Joshua Santarpia 11 stanze di isolamento, dove erano ricoverati pazienti con Covid-19, in cui sono stati trovati campioni dell'Rna del virus a oltre 1,8 metri dai pazienti.

Brusaferro: no evidenze trasmissione aria

Silvio Brusaferro, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha sottolineato che al momento non ci sono evidenze che il nuovo coronavirus circoli nell'aria: “Questa via era nota in determinati contesti, come quelli sanitari, ma al momento la letteratura scientifica indica che le principali vie di diffusione del virus sono quelle per droplet e per contatto”.