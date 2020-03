Coronavirus, medici di Bergamo: “Questo virus è l’Ebola dei ricchi”

“È l'Ebola dei ricchi": così 16 medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, impegnati in prima linea in un ospedale lombardo a combattere la diffusione della pandemia di Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA), hanno definito il nuovo coronavirus, in un articolo pubblicato sul New England Journal.

Nel documento, gli raccontano la loro esperienza diretta: "La situazione qui è triste in quanto operiamo ben al di sotto del nostro normale standard di assistenza" e "i pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono da soli senza adeguate cure palliative, mentre la famiglia viene informata telefonicamente, spesso da un medico ben intenzionato, esausto ed emotivamente impoverito senza alcun contatto precedente”.

Il racconto dei medici

I medici nell’articolo definiscono il focolaio in Lombardia "una crisi di salute pubblica e umanitaria" e sollecitano "misure audaci per rallentare l'infezione”.

"La Lombardia è una delle regioni più ricche e densamente popolate d'Europa ed è ora la più gravemente colpita", ma quanto sta succedendo nella Regione ”potrebbe avvenire ovunque”, spiegano gli esperti, sottolineando che "sfortunatamente, il mondo esterno sembra inconsapevole del fatto che a Bergamo questo focolaio sia fuori controllo”.