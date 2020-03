Il gruppo francese di articoli di lusso della moda LVMH (Louis Vuitton) inizierà a produrre disinfettanti per le mani in tre delle sue fabbriche di profumi e cosmetici, da distribuire gratuitamente agli ospedali francesi che combattono l'epidemia di coronavirus nel Paese. L’obiettivo è quello di evitare una carenza nazionale in tutta la Francia mentre il virus si diffonde rapidamente. (LA SAFEHANDS CHALLENGE DELL'OMS)

I casi in Francia

Sono 5.423 i casi già dichiarati, dei quali 400 in terapia intensiva, con 127 morti: è questo l’ultimo bilancio sull’emergenza legata a Covid-19 in Francia. Una situazione "molto preoccupante”, che "si sta deteriorando molto velocemente”, così come ha dichiarato il direttore generale del ministero della Sanità, Jerome Salomon, a France Inter. Proprio per venire incontro a questo momento di difficoltà, Lousi Vuitton ha deciso di scendere in campo. "LVMH utilizzerà le linee di produzione dei suoi marchi di profumi e cosmetici per produrre grandi quantità di gel idroalcolici a partire da lunedì 16 marzo", riporta l’agenzia Reuters riprendendo una nota del marchio della moda. "Questi gel verranno consegnati gratuitamente alle autorità sanitarie", viene ancora specificato.

Scorte in fase di esaurimento

Ulteriori dettagli sull’iniziativa li riporta anche il sito web di “The Guardian”. Saranno dodici le tonnellate prodotte almeno in una prima fase, al posto di profumi e trucchi di Christian Dior, Guerlain e Givenchy solitamente realizzati nei tre siti francesi coinvolti. Il gel verrà poi consegnato " alle autorità sanitarie francesi, in particolare ai 39 ospedali pubblici di Parigi. "Desidero ringraziare LVMH per aver agito così in fretta: ci hanno fatto questa proposta sabato sera alle 21 e l'hanno confermata domenica", ha detto il capo degli ospedali di Parigi, Martine Hirsch. Come scrive sempre il “The Guardian”, gli ospedali della città non hanno ancora esaurito il gel ma le scorte si stanno esaurendo e oltre a Louis Vuitton anche altre aziende sarebbero pronte a donare delle scorte. Questo anche perché, a causa dei diffusi timori scatenatisi nella popolazione in tutta la Francia, molte farmacie hanno deciso di limitare per i propri clienti la vendita di una sola bottiglia di disinfettante gel per le mani a persona.

Lotta agli speculatori

Il governo transalpino, tra l’altro, ha emanato un decreto che limita i prezzi di questi prodotti dopo che alcuni rivenditori stavano cercando di speculare, su una bottiglia da 100 ml di disinfettante che non costa più di tre euro. Sempre in questo senso, conclude il “The Guardian”, i produttori di tutta la Francia hanno già confermato di aver assunto lavoratori per soddisfare la sempre più crescente domanda, anche perchè le autorità sollecitano una rigorosa pulizia delle mani tra le misure da seguire per ridurre l'epidemia.