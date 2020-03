5.423 casi - dei quali 400 in terapia intensiva - e 127 morti: è questo l’ultimo bilancio sull’emergenza coronavirus in Francia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Una situazione "molto preoccupante”, che "si sta deteriorando molto velocemente”, ha dichiarato il direttore generale del ministero della Sanità, Jerome Salomon, a France Inter. "Il numero di casi raddoppia ogni tre giorni", ha spiegato, aggiungendo che il numero di pazienti che si ammalano gravemente e di coloro che necessitano cure intensive “corre a centinaia”. Anche il presidente dei Repubblicani francesi, Christian Jacob, è positivo al test. Ieri intanto si sono comunque svolte le elezioni amministrative in diverse città del Paese, Parigi compresa. In milioni sono andati a votare, anche se in percentuale mai così bassa: il tasso di astensione è stato tra il 53 e il 56% (SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO).

Allo studio misure più restrittive

Il presidente Emmanuel Macron ha riunito a colazione all'Eliseo un consiglio dei ministri "formato Difesa", come ha già fatto altre volte durante la crisi del coronavirus prima di prendere decisioni. Fonti vicine alla maggioranza hanno confermato che si va verso nuove decisioni restrittive, che saranno annunciate martedì: probabile il confinamento in casa, si parla di una prima fase con un divieto di uscire dopo le 18. Allo stato attuale, sono chiusi fino a nuovo ordine tutti i luoghi pubblici "non indispensabili", fra i quali ristoranti, negozi e bar. Quasi tutti i politici che si sono pronunciati ieri hanno detto di essere contrari allo svolgimento - domenica prossima - del secondo turno elettorale. Per Marine Le Pen, bisogna convalidare la vittoria di chi ha avuto la maggioranza al primo turno e rifare le elezioni alla fine della crisi per i candidati delle città che avrebbero avuto diritto al ballottaggio.

Ieri tante le persone in giro a Parigi

Nonostante i divieti entrati già in vigore e nonostante l’invito a limitare uscite e spostamenti fatto giovedì dal presidente Macron, le strade della capitale sono state comunque affollate di persone per tutta la giornata di ieri.