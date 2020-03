Il protocollo per la sperimentazione scientifica del Tocilizumab per il trattamento della polmonite indotta dal coronavirus (AGGIORNAMENTI) non è stato approvato dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ma è in corso la "valutazione per l'approvazione e tutti speriamo che nei prossimi giorni si possa addivenire ad una soluzione positiva", ha spiegato Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell'ospedale Cotugno di Napoli. Il medico, che in un primo momento aveva parlato di un via libera alla sperimentazione nazionale del farmaco usato normalmente per l'artrite reumatoide, ha poi corretto le sue affermazioni: "Relativamente al protocollo in oggetto - afferma - non ho personalmente alcuna certezza circa la sua approvazione. Il protocollo stesso non è stato approvato da AIFA, ma è in valutazione per l'approvazione". Il medico sta lavorando insieme a Paolo Ascierto, direttore dell'unità di immunologia clinica del Pascale, sull'effetto positivo del farmaco nei casi di Covid-19 (LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI - IL DECRETO CURA ITALIA).

I pazienti trattati col Tocilizumab

Nei giorni scorsi erano arrivate speranze dal Tocilizumab dato che alcuni pazienti con il coronavirus trattati con questo farmaco avevano risposto bene a Napoli, ma anche a Fano, Pesaro e Padova. Il Tocilizumab è un anticorpo monoclonale usato per l'artrite reumatoide. La Roche, azienda che lo produce, ha annunciato la cessione gratuita del farmaco alle Regioni che lo richiederanno. I test sul Tocilizumab erano cominciati in Cina.

Data ultima modifica 16 marzo 2020 ore 20:57