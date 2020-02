Giornata nazionale del gatto 2020: perché si celebra il 17 febbraio?

Il 17 febbraio si celebra in Italia la Giornata del gatto, dedicata agli oltre sette milioni di mici che vivono con le famiglie italiane.

La ricorrenza internazionale, invece, è fissata per l’8 agosto ed è stata istituita nel 2012 dal Fund for Animal Welfare (Ifaw).

Il giorno scelto per la ricorrenza, istituita nel 1990, non è casuale: febbraio, secondo un’antica credenza, è “il mese dei gatti e delle streghe” e il numero 17 per tradizione viene associato alla sventura, proprio come i gatti, soprattutto quelli neri, secondo credenze medioevali ancora abbastanza radicate nella cultura europea.

Febbraio, inoltre, è il mese dell’Acquario, il segno zodiacale degli spiriti liberi, proprio come i mici, che sono per natura selvatici ma che sanno essere grandi compagni e amici degli esseri umani.

7,5 milioni di mici nelle famiglie italiane

L’Italia, stando alla classifica stilata lo scorso anno dal Censis, è il Paese europeo col maggior numero di animali domestici: sono presenti nel 52% delle case. Nella penisola ci sono in totale 32 milioni di animali da compagnia: 12,9 milioni di uccelli, 7,5 milioni di mici, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di piccoli mammiferi, quali criceti e conigli, 1,6 milioni di pesci e 1,3 milioni di rettili.

In Italia, inoltre, ci sono 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti: dato che colloca il nostro Paese al secondo posto in Europa, in coda all’Ungheria popolata da 54,2 animali ogni 100 persone e prima della Francia (49,1), della Germania (45,4), della Spagna (37,7) e del Regno Unito (34,6).

Il mercato degli alimenti per gatti nella Penisola, secondo l’ultima analisi condotta da Assalco-Zoomark, fa girare ogni anno 1.089 milioni di euro.

Altre ricorrenze dedicate ai mici

Oltre al World Cat Day, istituito al fine di promuovere le adozioni dei gatti e celebrato in tutto il mondo l’8 agosto, il 17 novembre è la giornata dedicata allo “sfortunato” gatto nero: una ricorrenza che mira a sfatare tutti i falsi miti che associano questo felino alla sfortuna. Non a caso, anche per questa festa, il giorno scelto è il 17.