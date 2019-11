Aids, scoperto nuovo ceppo virale dell'Hiv

I ricercatori della multinazionale farmaceutica Abbott hanno scoperto, per la prima volta in 19 anni, un nuovo ceppo virale dell’Hiv, estremamente raro e appartenente allo famiglia M, la stessa che ha provocato la pandemia. Noto come Hiv-1 gruppo M sottotipo L, è stato descritto sulla rivista medica Journal of Acquired Deficiency Syndromes. Si tratta del decimo ceppo del gruppo M, nonché del primo scoperto da quando nel 2000 sono state stilate le linee guida per la classificazione dei sottotipi. Anthony Fauci, il direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, assicura che gli attuali trattamenti per l’Hiv sono efficaci anche contro la nuova variante del virus. L’esperto ha spiegato che non c’è alcuna ragione per farsi prendere dal panico e che finora solo poche persone sono state infettate. Hiv e Aids: i contagi e la diffusione in Italia e nel mondo