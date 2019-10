Ebola, autorizzato in Europa il primo vaccino

Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata nell’Unione Europea per il primo vaccino contro il virus ebola per soggetti di età pari o superiore ai 18 anni a rischio di infezione. Si chiama Ervebo ed è stato utilizzato in Congo in via sperimentale. In Africa è da poco iniziata la sperimentazione anche di un secondo vaccino. Guido Rasi, il direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali, definisce la decisione come un importante passo avanti per alleviare il peso della malattia e spiega che la raccomandazione è il risultato di molti anni di sforzi globali collaborativi per sviluppare nuovi medicinali e vaccini contro l’Ebola.