Non fumare, praticare una giusta attività fisica, avere un'alimentazione sana e variegata, fare dei controlli ma soprattutto evitare - il più possibile - gli stress negativi: sono queste alcune delle regole per salvaguardare al meglio il nostro cuore. Parola del Dottor Lorenzo Menicanti, Direttore dell’Area Chirurgica Cuore – Adulto all'IRCCS Policlinico San Donato di Milano in una breve intervista rilasciata a SkyTg24 in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre. Una data importante che fa riflettere su un aspetto fondamentale: la prevenzione.

Prevenzione che si può fare anche grazie all’ambulatorio mobile di GSD Foundation che conclude il tour proprio il 29 settembre in Piazza XXV Aprile a Milano. Ambasciatori d’eccezione, Le Donatella, il cantautore Virginio e la cantante Federica Carta, presenti per sostenere l’importanza della prevenzione cardiovascolare e della ricerca, intrattenendo il pubblico. All’interno di un ambulatorio mobile si potranno effettuare screening cardiovascolari gratuiti, grazie alla consulenza degli specialisti del Gruppo San Donato.

Cosa si può fare per sostenere la ricerca

Per sostenere la ricerca di GSD Foundation, nelle piazze e nelle strutture del Gruppo saranno allestiti dei corner solidali in cui, a fronte di una donazione, si potranno scegliere alcuni prodotti il cui ricavato sarà destinato ai progetti di ricerca clinica e di base condotti dai medici ricercatori del Gruppo San Donato, impegnati a individuare nuove terapie per combattere le malattie.

Il concerto del cuore: molti artisti a sostegno di GSD Foundation

La campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari si chiuderà con un concerto benefico al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sul palco: Arisa, Bianca Atzei, Federica Carta, Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors, Virginio e la partecipazione di Max Pezzali (testimonial della campagna 5x1000 di GSD Foundation). L’evento sarà presentato da Katia Follesa e Angelo Pisani, insieme al direttore artistico di Billboard Italia Stefano Fisico, per uno show all’insegna della musica e del divertimento.