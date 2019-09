Gli effetti benefici della pappa reale sui sintomi della menopausa

La pappa reale sarebbe un valido alleato contro i sintomi della menopausa.

A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team di ricercatori della Hormozgan University of Medical Sciences, in Iran.

L’alimento destinato all’ape regina, se assunto quotidianamente durante la menopausa, sarebbe fino a quattro volte più efficace contro le vampate di calore, rispetto ai placebo.

Saranno necessari ulteriori studi per confermare i risultati emersi dalla ricerca condotta sotto la guida di Bandar Abbas.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Complementary Therapies in Clinical Practice, i ricercatori hanno analizzato gli effetti della pappa reale su un campione composto da 200 donne di età compresa tra i 45 e i 60 anni, in menopausa. Durante il test osservazione, condotto dal mese di giugno a novembre 2018, a metà delle partecipanti è stato chiesto di assumere 1000 mg di capsule di pappa reale al giorno per otto settimane consecutive. La restante parte del campione è stata trattata con un placebo. Mediante appositi questionari, le donne hanno indicato quotidianamente la gravità dei sintomi della menopausa, classificandoli con un punteggio tra zero e 44.

I risultati dello studio

È così emerso che nelle partecipanti trattate con pappa reale la gravità della sintomatologia è passata in media dal punteggio 32 iniziale a 19. Le donne che hanno assunto un placebo, invece, hanno riportato un miglioramento di soli tre punti.

"Si può concludere che la pappa reale potrebbe essere considerata un trattamento complementare per i sintomi della menopausa”, spiegano i ricercatori.

“Non è esattamente chiaro come la pappa reale migliori i sintomi della menopausa”.

L’ipotesi degli esperti è che potrebbe favorire la produzione di testosterone, il quale stimolerebbe la creazione di estrogeni. Inoltre, come sottolineano gli esperti, la pappa reale comprende dei composti simili agli ormoni, primo tra tutti l’acido 10-idrossi-2-decenoico (il suo componente principale).