Un nuovo studio smentisce uno dei più grandi ‘miti’ dei frequentatori della palestra. I frullati proteici spesso assunti dopo l’allenamento nel tentativo di minimizzare l’indolenzimento muscolare e di ottimizzare il recupero, potrebbero non essere il modo più efficace per alleviare i dolori post esercizi.

A suggerirlo è una ricerca prima nel suo genere condotta da un team di ricercatori dell’Università di Lincoln, nel Regno Unito, che ha confrontato l’efficacia di diverse bevande sul recupero muscolare dopo l’allenamento.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata the Journal of Human Kinetics, i ricercatori hanno monitorato un campione composto tra 30 uomini, con almeno un anno di esperienza nell’allenamento di resistenza. I partecipanti sono stati divisi in tre diversi gruppi a seconda del tipo di bevanda consumata dopo una sessione di allenamento intensivo, tra frullato a base di proteine del siero del latte, bibita a base di latte e una bevanda aromatizzata al destrosio (carboidrati).

Al campione è stato chiesto di valutare i propri livelli di indolenzimento muscolare, un giorno e 48 ore dopo l’allenamento, e di completare una serie di valutazioni di forza e potenza per testare la funzione muscolare.

Risultati dello studio

È così emerso che non vi sarebbe alcuna differenza nella risposta al recupero muscolare tra le tre diverse tipologie di bevande assunte e che i frullati proteici, consumati dopo l’allenamento, non apporterebbero alcun beneficio aggiuntivo.

“Proteine ​e carboidrati sono essenziali per l'efficace riparazione delle fibre muscolari a seguito di un intenso allenamento”, tuttavia, "la nostra ricerca suggerisce che variare la forma delle proteine immediatamente successive all'allenamento non influenza fortemente la risposta al recupero o alla riduzione del dolore muscolare”, spiega Thomas Gee, coordinatore dello studio dell’Università di Lincoln. "Pratiche nutrizionali quotidiane ben bilanciate influenzerebbero maggiormente il recupero”.