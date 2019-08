Relazioni di coppia, cambiare partner non sempre modifica le dinamiche

Pensare che una nuova storia d'amore possa essere molto diversa dall’ultima potrebbe essere un errore. Almeno prendendo in considerazione una ricerca dell'Università dell'Alberta, durato otto anni e che ha coinvolto 554 persone in Germania. La ricerca ha dimostrato che spesso e volentieri le storie con partner nuovi hanno avuto le stesse dinamiche di quelle avute nelle relazioni interrotte in passato, dopo che il momento più intenso era svanito. "Sebbene alcune dinamiche relazionali possano cambiare, ciascuno all’interno della coppia sarà sempre la stessa persona, quindi probabilmente sarà capace di ricreare sempre gli stessi schemi anche con un altro partner", ha affermato Matthew Johnson, autore principale dello studio.

Quattro fasi differenti

Nello studio i ricercatori hanno esaminato le persone in quattro momenti differenti: un anno prima della fine della loro prima relazione intima e di nuovo nell'ultimo anno, quindi entro il primo anno nella nuova relazione e quindi un anno dopo la fine di quest’ultima. Sono stati esaminati sette aspetti della relazione, tra le quali il grado di soddisfazione, la frequenza del sesso, la capacità di apertura verso il partner, la frequenza con cui le persone esprimevano apprezzamento per il partner e il grado di fiducia nel fatto che la relazione sarebbe durata a lungo. Tutti gli aspetti tranne due sono risultati stabili in tutte le relazioni dei partecipanti, sia passate sia presenti. Le eccezioni erano la frequenza del sesso e la capacità di apprezzamento per l’altro, entrambe in media aumentate nella relazione nuova rispetto a quella vecchia. "Questi aspetti dipendono direttamente dal comportamento del partner, quindi è normale aver riscontrato maggiori cambiamenti in questi ambiti", ha affermato Johnson.

L’aspetto della relazione sessuale

Tuttavia gli esperti hanno notato che il livello di soddisfazione sessuale tende a rimanere lo stesso della relazione precedente anche se la frequenza sessuale aumenta. Le persone potrebbero pensare che in una nuova relazione questa dinamica sia diversa, ma in base allo studio questo aspetto resta legato al modo in cui finiscono le relazioni passate. "Le cose peggiorano quando finisce una relazione e quando ne iniziamo una nuova, all'inizio tutto è meraviglioso, anche perché non stiamo coinvolgendo il nostro partner nella vita di tutti i giorni, in attività come le faccende domestiche e l'assistenza ai figli. La relazione esiste al di fuori di queste cose", ha detto Johnson. Ma la maggior parte delle dinamiche relazionali durante la fase intermedia della relazione precedente, quando le cose stavano andando bene, erano simili a quelle della nuova relazione, dopo che era passata la fase iniziale dell’innamoramento. "Ci sono molti cambiamenti nel mezzo, ma più in generale, le persone tendono a rimanere stabili nel modo in cui sono all’interno delle relazioni", ha detto l’esperto.

I motivi dei fallimenti

Gli esperti, analizzando i dati della ricerca, sottolineano che è positivo che ciascuno come individuo possa portare sè stesso e le proprie esperienze nelle relazioni. “Il dato che emerge è che nessuno cerca di cambiare chi è e questa continuità mostra che restiamo fedeli a noi stessi", ha spiegato Johnson. “Le relazioni finiscono per molte ragioni e questo non dovrebbe necessariamente essere visto come un fallimento”, ha poi aggiunto. Stando alla ricerca, dunque, l’inizio di una nuova relazione non significa per forza che le cose saranno diverse. Questa ricerca mostra che è probabile che si possa ricadere negli stessi schemi in molti aspetti della relazione. Anche se le cose sono diverse, non è garantito che siano migliori, hanno spiegato i ricercatori.