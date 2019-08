Integratori in pasticche: per over 65 aumenta rischio soffocamento

Il passare degli anni può diminuire le abilità di deglutizione di una persona, a tal punto da trasformare anche una semplice pasticca in una minaccia potenzialmente letale. Secondo uno studio condotto dalla Food and Drug Administration statunitense (Fda), è il caso soprattutto di integratori e mutivitaminici somministrati in pasticche che aumentano il rischio di soffocamento per gli over 65. Come spiegato sul Annals of Internatl Medicine, ricercatori hanno notato questo trend dopo aver analizzato migliaia di segnalazioni che riportavano difficoltà a deglutire, particolarmente comuni nelle persone più anziane.

Quando la pillola non va giù

Una pillola difficile da mandare giù non è cosa da sottovalutare, soprattutto se il problema riguarda i più anziani. Lo suggeriscono i dati raccolti dai ricercatori di Fda, che hanno analizzato 3932 segnalazioni avvenute tra il 2006 e il 2015 relative a eventi avversi associati alla deglutizione, scoprendo che nel 64% l’età del paziente veniva menzionata tra i problemi. Nel 77% di questi casi, infatti, si trattava di adulti sopra i 65 anni: il soffocamento dovuto all’ostruzione delle vie aeree per colpa delle pasticche era il problema di deglutizione più frequente (86%). Delle segnalazioni prese in esame, inoltre, il 14,6% si riferiva a un evento avverso grave, inclusi tre decessi.

I consigli per gli anziani

Nel 72,9% dei casi i problemi di deglutizione erano causati dai multivitaminici, mentre il 17% degli episodi riguardava gli integratori di calcio. Intervistata da Reuters sui risultati dello studio, Lindsay Haake di Fda ha affermato che le persone più anziane non dovrebbero sottovalutare i problemi di deglutizione, evitando inoltre di “prendere più pillole alla volta, soprattutto di grandi dimensioni, e capsule, cercando di ingoiare gli integratori con molta acqua o altri liquidi”. Qualora le pasticche prescritte siano extra-large, l’esperta consiglia di consultare il dottore o un farmacista per valutare altre opzioni o la possibilità di tagliare la pastiglia in due parti.