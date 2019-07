Uso dello smartphone, al via una campagna di sensibilizzazione

Spot tv, infografiche per i social network ed un sito dedicato e molto dettagliato. Attraverso questi canali i Ministeri della Salute, dell'Istruzione, di Università e Ricerca e dell'Ambiente hanno deciso di veicolare il messaggio della campagna 'Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza' per sensibilizzare la popolazione ad un uso sempre più consapevole degli smartphone.

Lo smartphone come oggetto di uso quotidiano

Come spiega una nota del Ministero della Salute, negli ultimi anni i cellulari sono diventati sempre più sofisticati e intelligenti, rappresentando ormai un must per tutti, specie per la popolazione più giovane. Secondo un recente rapporto Auditel-Censis, per la gran parte delle persone lo smartphone è il canale più importante per la connessione in ogni momento della giornata. Infatti il 97,2% dei 18-34enni, l'85,8% dei 35-64enni ed il 27,8% degli anziani dispone di uno smartphone connesso al web, afferma il rapporto.

La campagna promossa dal Tar del Lazio

Ecco allora che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 500/2019, ha disposto che i Ministeri interessati promuovano “una campagna informativa avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi". Al centro della campagna quattro particolari argomenti. Il primo riguarda l’esposizione alle onde elettromagnetiche da cellulare e cordless, con una serie di consigli utili per ridurre l’esposizione, il punto sulla ricerca, i requisiti di sicurezza degli apparecchi e delle stazioni radio. A proposito di onde magnetiche, tra i consigli che proprio il Ministero della Salute dà a tutti per evitarne un’eccessiva esposizione, si suggerisce di usare sempre l’auricolare o il vivavoce e di usare il telefono solo in condizioni di buona ricezione del segnale. In realtà sono stati realizzati migliaia di studi scientifici sugli effetti sanitari dell’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenze ma ad oggi, i risultati della ricerca non indicano che le emissioni dei telefoni cellulari siano totalmente pericolose per l’utilizzatore.

Consigli utili anche per l’utilizzo del telefono alla guida

Gli altri argomenti toccati dalla campagna riguardano le interferenze delle onde elettromagnetiche sui dispositivi medici, come i pacemaker, i rischi della distrazione in strada con una serie di consigli utili per non distrarsi alla guida o anche mentre si cammina per strada, con un focus sulle regole del codice della strada ed una serie di dati e informazioni sugli incidenti stradali da distrazione. In ultimo, poi, ecco un approfondimento sul rispetto dell’ambiente, con indicazioni utili per tutti per smaltire correttamente i device che non si utilizzano più.