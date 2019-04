Depressione, trattamenti inadeguati per un paziente su due

In Italia, la depressione colpisce 3,5 milioni di persone, ma solamente una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per cercare di cambiare la situazione, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha preparato il manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”. Il documento è stato recentemente presentato presso la Camera dei Deputati, nella speranza di ottenere un potenziamento dei servizi attivi sul territorio e un migliore accesso alle cure.

La depressione in Italia

Nella Penisola, il costo sociale della depressione (legato alle ore di lavoro perse) ammonta a 4 miliardi di euro all’anno. Per le diagnosi e le cure di ogni paziente, il Servizio Sanitario Nazionale spende 5.000 euro ogni dodici mesi. Claudio Mencacci, il presidente della Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), spiega che il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore e che il disturbo colpisce prevalentemente le donne. L’esperto sottolinea che spesso tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi della malattia possono passare fino a due anni. Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, spiega che il manifesto presentato alla Camera dei Deputati è finalizzato a “incrementare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, superare lo stigma e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”. Rossana Boldi, vicepresidente della Commissione Affari sociali, spera che il manifesto possa diventare la base per proposte concrete atte a definire un Piano Nazionale per la depressione.

Lo sport di squadra potrebbe ridurre il rischio di sviluppare la depressione

I risultati di un recente studio, condotto dai ricercatori della Washington University di St. Louis, indicano che praticare uno sport di squadra aiuta i giovani a ridurre il rischio di sviluppare la depressione. Infatti, l’attività fisica svolta assieme ad altre persone sarebbe associata ad un aumento del volume dell’ippocampo, l’area del cervello che regola la memoria e l’umore.