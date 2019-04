Allergie, i rimedi naturali per affrontare i malanni di stagione

La primavera porta con sé temperature più miti e giornate gradevoli, ma non tutti accolgono con gioia il suo arrivo: per chi soffre di allergie alle graminacee e ai pollini, la bella stagione rappresenta un periodo particolarmente sgradevole. Tra uno starnuto e l’altro non è facile godersi i mesi che precedono l’estate, ma per fortuna esistono dei rimedi naturali che possono contrastare i sintomi del malanno di stagione. Cristina Settanni, naturopata e docente presso il College of Naturopathic Medicine Italia, afferma che queste cure aiutano a “ridurre l’infiammazione e a migliorare la funzionalità del sistema immunitario”. L’esperta spiega che un possibile rimedio proviene dalla perilla, una pianta simile al basilico. Dai suoi semi si ricava un olio ricco di acido Alfa linoleico e di acidi grassi polinsaturi (tra cui gli Omega-3), dotato di proprietà antiinfiammatorie, antistaminiche e antiallergiche. Un altro rimedio naturale si trova nel ribes nigrum (o nero): le foglie e i germogli di questa pianta contengono delle sostanza antistaminiche e antiinfiammatorie in grado di svolgere un’azione allergica paragonabile a quella del cortisone. Dai semi, invece, è possibile estrarre un olio ricco di acidi grassi poli-insaturi che modulano i processi infiammatori.

Altri rimedi naturali utili

L’olio essenziale di issopo contiene la marrubina, una sostanza che svolge un’azione fluidificante particolarmente utile in caso di rinite allergica. Cristina Settanni consiglia di amalgamare 7 gocce della sostanza in due cucchiai di olio di mandorle dolci e di massaggiare la miscela sul petto con movimenti circolari, fino al completo assorbimento. Chi soffre di allergie oculari potrebbe trovare sollievo utilizzando il collirio all’eufrasia o applicando due bustine di camomilla inumidite sugli occhi. Il macerato di Junglas regia, invece, è un toccasana per le palpebre gonfie, in quanto favorisce un drenaggio profondo. Il manganese è un oligoelemento particolarmente indicato per chi desidera attenuare i sintomi delle allergie, ma per godere dei suoi benefici è necessario iniziare a utilizzarlo almeno due mesi prima del periodo critico.