Cosmoprof 2019, da Bologna tante novità sul mondo beauty

Dal 14 al 18 marzo si svolge Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, la fiera dedicata al settore della bellezza professionale. La nuova edizione della kermesse è caratterizzata da una particolare attenzione ai prodotti sostenibili e a km 0, ormai sempre più utilizzati e richiesti. Non mancano nemmeno cosmetici realizzati interamente utilizzando gli ingredienti presenti nei paesi di produzione, come il cioccolato belga, l’acqua vulcanica della Grecia, il fitoplancton delle coste iberiche e la linfa di betulla finlandese.

La mostra dedicata a Leonardo da Vinci

Oltre alle ultime novità provenienti dal mondo della cosmesi e della profumeria, all’interno della fiera c’è spazio anche per la cultura: è presente, infatti, una mostra interamente dedicata a Leonardo da Vinci, all’interno della quale è possibile scoprire le ricette per la cura del viso ideate dal geniale inventore, oltre ai suoi studi sulle tecniche di estrazione più avanzate (tutt’ora utilizzate nel settore delle fragranze), sulle piante e sui fiori più indicati per tingere i capelli e sulle originali acconciature che lui stesso consigliava alle dame rinascimentali. L’installazione si chiama ‘Leonardo Genio e Bellezza’ ed è stata resa possibile grazie a una collaborazione tra Cosmoprof, Cosmetica Italia e Accademia del Profumo. Si tratta di un’occasione interessante per scoprire uno dei lati meno noti dell’autore della Gioconda.

Una kermesse sempre più grande

Rispetto all’ultima edizione, Cosmoprof è cresciuta dell’8,2%. La fiera è sempre più grande e quest’anno ospita 3.033 espositori provenienti da più di 70 nazioni e 265.000 operatori professionali di 152 Paesi diversi. Ai padiglioni dedicati ai capelli, all’estetica e alle unghie si affianca l’area Cosmopack, interamente dedicata ai macchinari, al packaging, agli ingredienti e alle materie prime. Pur essendo una fiera internazionale, Cosmoprof rappresenta anche un’importante vetrina per i prodotti made in Italy. Nel settore della cosmesi, le aziende Italiane dettano i trend e rappresentano una fonte di ispirazione per il resto del mondo per competitività e specializzazione. In base ai dati diffusi da Cosmetica Italia, il valore delle esportazioni, cresciute del 3,6% nel corso dell’ultimo anno, è pari a 4.800 milioni di euro.