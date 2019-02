World Nutella Day, giornata mondiale dedicata alla crema della Ferrero

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day, la giornata mondiale dedicata alla Nutella.

La ricorrenza, ideata nel 2007 da Sara Rosso, blogger americana, ha come obiettivo quello di riunire sui social network e sulle piattaforme digitali tutti gli appassionati della nota crema di nocciole spalmabile, per condividere preziose e gustose ricette che hanno come ingrediente principale la Nutella.

Sui social regna l’hashtag #WorldNutellaDay

In questa giornata ideata in onore della famosa crema di nocciole, realizzata nel 1964 da Michele Ferrero, un noto imprenditore dolciario, i social più popolari, quali Twitter, Instagram e Facebook, si riempiono di post con l’hashtag #WorldNutellaDay.

Tutti gli appassionati della Nutella possono condividere con amici digitali e reali foto, ricette e ricordi legati alla crema di nocciole. Per celebrare il World Nutella Day non si può far altro che gustare almeno cucchiaio del gustoso dolce. Un’occasione prelibata, non solo per i più piccoli, ma anche per le persone attente alla linea che oggi hanno la scusa giusta per deliziare il proprio palato degustando un dolce con Nutella, magari prendendosi un caffè e trascorrendo del tempo con gli amici.

Nel 2018, in occasione della giornata dedicata alla Nutella, ogni 0,5 secondi sui social è stato postato un post in cui veniva citata la nota crema della Ferrero.

Barilla sfida la Nutella di Ferrero

Dal mese di gennaio 2019, sugli scaffali dei supermercati è arrivata la crema Pan di Stelle, il dolce spalmabile ideato da Barilla, per contrastare il ruolo della Nutella nel mercato nazionale e internazionale. Ciò che la differenzia dal gustoso dolce di Ferrero è l’assenza dell’olio di palma, sostituito dall’olio di girasole. La crema comprende nocciole al 100% italiane e cacao selezionato, a cui si aggiunge la nota granella dei biscotti Pan di Stelle.

Non sarà facile per Barilla competere contro la Nutella: attualmente, infatti, la crema gustosa di Ferrero domina il mercato del settore, con il 53% delle vendite.