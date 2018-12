Si accende la polemica per un post pubblicato sui suoi account social dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. A scatenarla è una foto del vicepremier mentre addenta una fetta di pancarré con crema alle nocciole, accompagnata dalla scritta: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Il post, pubblicato poco dopo le 10.30, ha raccolto in breve tempo migliaia di commenti e scatenato il dibattito tra detrattori e sostenitori del ministro. In tanti hanno fatto notare al leader del Carroccio come fosse “indelicato” quel tipo di messaggio dopo il terremoto che ha colpito il Catanese, con diversi crolli e feriti lievi, e dopo l’agguato a Pesaro in cui è stato ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia. Tanti altri lo hanno difeso.

Il dibattito sui social

“Non è stato un buon risveglio per l'Italia, te la potevi evitare stamattina”, ha scritto qualcuno. O ancora: “Mi pare alquanto di dubbio gusto che un ministro dell’Interno (perché questo ora è Salvini, non un promoter della Nutella) pubblichi un post del genere quando nella notte non solo c'è stato un terremoto, ma è stato anche ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia, la cui difesa spettava a quello stato che Salvini rappresenta”. Ma accanto ai messaggi di contestazione ce ne sono molti altri a sostegno di Salvini. “Ma il terremoto mica lo provoca lui... Quanta rabbia e cattiveria”, ha scritto una persona. “Quante critiche. Il terremoto, il diluvio, i fatti di cronaca nera e bla bla bla. Non è mica Dio!”, ha sottolineato un’altra. Poco dopo, comunque, il vicepremier ha scritto un altro post per ringraziare i vigili del fuoco al lavoro in Sicilia: “Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri”.

Zingaretti: “Ha paura e scappa dalle sue responsabilità”

Tra i messaggi contro Salvini anche quello del presidente della Regione Lazio, e candidato alle primarie del Pd, Nicola Zingaretti. “La protezione dei pentiti e dei loro parenti è fondamentale per combattere le Mafie. Oggi invece ci svegliamo e leggiamo che c'è stato un morto a Pesaro. Il ministro degli Interni che si fa selfie demenziali, per distrarre l'attenzione, ha paura e scappa dalle sue responsabilità”, ha scritto su Twitter. Il Partito Democratico ha annunciato anche una interrogazione al ministro per avere risposte sull'agguato.