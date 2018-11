Una cena di gala speciale con 10 chef per celebrare i 10 anni di Nemo

Il 24 novembre si terrà a Milano la terza edizione della cena di gala ‘Aggiungi un posto a tavola’, promossa dal Centro clinico Nemo in collaborazione con Identità Golose. Durante l’evento, che si svolgerà sotto la cupola della Galleria Sud dell’ospedale Niguarda, 10 abilissimi chef prepareranno dei piatti gourmet che potranno essere assaporati anche da chi soffre di disfagia, una disfunzione dell’apparato digerente che rende difficile deglutire cibi solidi e liquidi. Si tratta di un disturbo che spesso colpisce le persone affette da una malattia neuromuscolare. La cena di gala non rappresenterà solo un’opportunità per celebrare i dieci anni del centro multidisciplinare per le malattie neuromuscolari (attivo in Italia con 4 sedi: Milano, Roma, Messina e Arenzano), ma anche l’occasione perfetta per sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza di prendersi cura degli aspetti nutrizionali di chi convive con queste patologie.

Piatti adatti a tutti

I super chef che prenderanno parte alla cena di gala rivisiteranno alcune ricette, rendendole adatte anche a chi ha difficoltà di deglutizione. Per compiere questa impresa utilizzeranno degli ingredienti lavorati appositamente per ottenere una consistenza ottimale, senza rinunciare al gusto e alla ricercatezza. La presentazione dell’iniziativa è stata accompagnata da una piccola anteprima. Durante uno spettacolare show cooking, Gianni Cocco, ‘Italian Coffe Trainer’ per Aicaf (Accademia italiana maestri del cafffè), ha dato vita a una jelly di caffè dotata di una consistenza perfetta anche per chi soffre di disfagia.

L’importanza dell’evento

Per chi convince con il problema della disfagia, sedersi a tavola con le altre persone può diventare un’esperienza piena di paura, disagio e difficoltà. Gli esperti di Nemo si impegnano ogni giorno per aiutare i pazienti ad alimentarsi correttamente, senza rinunciare al piacere del cibo e del gusto. La cena di gala ‘Aggiungi un posto a tavola’, contribuirà a valorizzare l’importante lavoro svolto dall’equipe medica e a diffondere una migliore conoscenza di un disturbo spesso ignorato.