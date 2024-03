Roma, alla Camera in mostra le vignette dell’Archivio Andreotti

Spettacolo

Il sette volte presidente del Consiglio se ne andava, a 94 anni, il 6 maggio 2013. Figura tra le più fondamentali per comprendere la storia dell’Italia Repubblicana, diversi film e documentari ne hanno raccontato luci e ombre. Ecco alcuni titoli per conoscere diverse sfumature del divin Giulio

Il 6 maggio 2013, all’età di 94 anni, moriva Giulio Andreotti. Leader della Democrazia Cristiana ed esponente della sua anima più conservatrice e clericale, fu sette volte presidente del Consiglio: salì per la prima volta a Palazzo Chigi nel 1972 e l’ultima nel 1992. Estremamente divisivo per l’opinione pubblica, al centro anche di alcune complicate vicende giudiziarie, è una delle figure fondamentali per comprendere la storia dell’Italia Repubblicana. Diversi film e documentari ne hanno raccontato luci e ombre