L’infanzia, la FUCI e la strada verso la politica

Andreotti, ultimo di tre figli, era nato da un padre che di mestiere faceva il maestro elementare e che morì appena tre anni dopo la sua nascita. Alla formazione classica – studia nei celebri Licei Tasso e Visconti di Roma – da subito accosta quella religiosa, in parrocchia e nel mondo dell’associazionismo cattolico. Mentre si laurea in Giurisprudenza, che finirà con una tesi in diritto canonico, viene eletto presidente della Fuci, la federazione degli universitari cattolici, prendendo il posto di Aldo Moro, chiamato alle armi nel 1942. C’è chi dice che fu Papa Pio XII a volere Andreotti alla guida della Fuci. Questi sono anni fondamentali per preparare la strada che lo porterà a diventare il politico che conosciamo: oltre a Moro, Andreotti conosce Alcide de Gasperi, con cui partecipa alle riunioni clandestine per quella che diventerà la Dc. Intanto, non potendo andare a combattere al fronte – la visita medica precedente al servizio militare glielo aveva vietato a causa di un fisico troppo debole – scrive per La Rivista del Lavoro, di propaganda fascista, e per Il Popolo.

L’ascesa nella Dc e la Corrente Primavera

L’appoggio di De Gasperi porta Andreotti a diventare delegato dei Gruppi giovanili Dc. Poi, nel 1945, è designato componente della Consulta Nazionale. Nel 1946 è tra i membri più giovani dell’Assemblea Costituente. Un anno dopo arriva il primo ruolo di governo, come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spettacolo. Manterrà la stessa posizione, con deleghe diverse, fino al 1953, quando a capo dell’esecutivo arriva Giuseppe Pella. Nel 1954 Andreotti sale di livello e per la prima volta gli viene affidato un Ministero, quello dell’Interno, nella breve esperienza del governo Fanfani. Poco dopo è a capo delle Finanze. Ma il 1954 è un anno importante anche per un altro motivo. La morte di De Gasperi spinge Andreotti a crearsi una corrente autonoma tra i democristiani. Sarebbe diventata l’ala più conservatrice e clericale, antagonista di chi - come Moro e Fanfani – era più vicino alla sinistra. La chiamano "Corrente Primavera". Nel 1959 Andreotti diventa per la prima volta ministro della Difesa. Lo sarà per sette anni.