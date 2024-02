Corte di Appello di Roma evacuata per il crollo di un controsoffitto

Non sono stati segnalati feriti, ma per precauzione sono state momentaneamente sospese le udienze e fatte uscire le persone presenti all'interno della struttura

Paura giovedì mattina alla Corte di Appello penale di Roma in via Romeo Romei, evacuata dopo il parziale crollo di un controsoffitto nell'androne del palazzo causato dalla rottura di un tubo dell'acqua. Non sono stati segnalati feriti, ma per precauzione sono state momentaneamente sospese le udienze e fatte uscire le persone presenti all'interno della struttura.

"È venuta giù acqua bollente"

"Ero all'ingresso della Corte d'Appello quando ho sentito il rumore dell'acqua e dopo pochi secondo un tonfo e ho fatto appena in tempo a spostarmi. È venuta giù acqua bollente, probabilmente dell'impianto di riscaldamento, e parte del controsoffitto. Per fortuna nessuno si è fatto male". Lo ha raccontato il pg della Corte di Appello di Roma, Roberto Felici, testimone oculare del crollo che ha interessato questa mattina la struttura che ospita l'Appello penale nella Capitale. In questi minuti è in corso il sopralluogo dei Vigili della Fuoco per verificare i danni e le cause del cedimento.