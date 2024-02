Torre del Greco, fuga di gas e crollo: muore coppia di anziani

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Due anziani sono morti, un'altra donna è invece rimasta ferita gravemente - ed è ricoverata all'ospedale Caldarelli di Napoli, dove c'è un centro specializzato in ustioni - per un'esplosione a causa di una fuga di gas. È accaduto questa notte attorno alle 2 in una palazzina in via Volpicelli, arteria periferica della città posta a ridosso dell'area delle cosiddette pinetine del Parco nazionale del Vesuvio. (L'ESPLOSIONE A CORSICO, VICINO A MILANO)