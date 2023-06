2/10 ©Getty

L’esplosione potrebbe essere dovuta a una fuga di gas. È successo nel V arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Intanto è stata aperta un'inchiesta per lesioni colpose in violazione di un obbligo di prudenza o di sicurezza in relazione all'incendio e al crollo di due edifici nel quinto arrondissement. "Si sono sentite delle esplosioni, senza che nulla consenta per il momento di determinare l'origine del disastro", ha fatto sapere la procura

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo