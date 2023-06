Parigi, esplosione in centro: 29 feriti, 4 gravi. Si cercano dispersi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Un’esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, si è verificata nel pomeriggio nel centro di Parigi provocando un incendio - ora circoscritto - e il crollo di almeno un palazzo (FOTO). Secondo la prefettura ci sono 29 feriti, di cui 4 in condizioni gravi, e almeno due dispersi sotto le macerie. "Al momento nessuna causa dell'esplosione è accertata", hanno spiegato le autorità. L'edificio esploso è sede di una scuola americana di moda e design, la Paris American Academy: la facciata del palazzo è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate all'interno. Non si sa in quanti erano presenti nell'edificio al momento dell'esplosione. In frantumi tutti i vetri degli stabili vicini, che sono stati evacuati. Sul posto, dov'è arrivata la sindaca Anne Hidalgo, sono al lavoro pompieri, personale sanitario e altri soccorritori. Isolato il quartiere. Diverse persone stanno pubblicando sui social le immagini della densa colonna di fumo, visibile da tutta la città, e del rogo nel V arrondissement, in rue Saint-Jacques. La questura ha invitato a non andare in quella zona. Aperta un'inchiesta per lesioni colpose in violazione di un obbligo di prudenza o di sicurezza.