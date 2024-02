Milano, esplosione in un appartamento a Corsico: illese due persone

Esplosione questa mattina in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Montello a Corsico (Milano). I muri perimetrali dell'abitazione sono crollati nella violenta deflagrazione, lasciando visibili gli interni. In casa erano presenti due persone, rimaste illese. Parti di muro sono finite in strada, precipitando dal sesto piano, ma fortunatamente non risultano feriti. Danni invece a un veicolo, parcheggiato accanto all'edificio in corrispondenza dell'appartamento sventrato dalla deflagrazione.