Teatro di Roma, Cutaia rifiuta la direzione e resta a Firenze

Il dirigente del ministero della Cultura è attualmente commissario straordinario per la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il suo era emerso come possibile nome per ricoprire il ruolo di direttore generale della Fondazione della capitale, affiancando Luca De Fusco che assumerebbe il ruolo di direttore artistico

La direzione della Fondazione

Il nome di Cutaia come direttore generale del Teatro di Roma era emerso come possibilità per superare lo stallo istituzionale riguardante la controversa nomina di Luca De Fusco a direttore sia artistico che generale della Fondazione. L’accordo tra Campidoglio, Regione Lazio e ministero della Cultura sembrava portare verso una modifica dello statuto con l'introduzione di due incarichi distinti: in questa prospettiva De Fusco avrebbe assunto la responsabilità di direttore artistico per i teatri Argentina, India, Torlonia e del Valle; a Onofrio Cutaia sarebbe andato invece il ruolo di direttore generale del Teatro di Roma. Una soluzione che però sembrerebbe non andare in porto, come testimonia il rifiuto dello stesso Cutaia.